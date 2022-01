GAZZETTA – Insigne firma col Toronto: tre ore prima di Juve-Napoli

La firma di Insigne con il Toronto è oramai una cosa fatta. Il giocatore si trasferirà in MLS a partire dal giugno del 2022. Secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport il calciatore del Napoli è pronto a siglare il nuovo contratto con il Toronto, lo farà poche ore prima di Juve-Napoli. Un match delicatissimo per gli azzurri che devono affrontare nel migliore dei modi. Bisogna evitare il rientro dei bianconeri che ora hanno cinque punti di svantaggio rispetto al Napoli. La situazione è molto delicata, perché oramai Insigne è convinto di andare al Toronto, anche se l’ingaggio sarà ‘inferiore’ rispetto alla mega cifre prospettate in queste ultime settimane, anche a causa della tassazione canadese. Inoltre in MLS c’è grande scetticismo per l’arrivo di Insigne, con gli addetti ai lavori molto divisi sull’operazione che è stata messa in campo dal Toronto.

Quando firma Insigne col Toronto?

Secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport l’agente Vincenzo Pisacane accoglierà i dirigenti del Toronto poche ore prima del match con la Juve. “Alle cinque della sera del 6 gennaio, come in un romanzo sublime e straordinario, in un aeroporto non ancora identificato, arriveranno i canadesi, lo faranno portando con loro tutto ciò che serve ad addobbare l’albero di Natale (in disfacimento) e per attrezzare la nuova esistenza di uno scugnizzo che si ritroverà coperto di dollari e però lascerà dietro di sé anche una scia di umanissima malinconia“.

Insigne firma con il Toronto ma resta al Napoli, ecco perché a Castel Volturno c’è stato un confronto tra con Spalletti. Tecnico e calciatore si sono parlati e chiariti, si andrà avanti insieme. Portare serenità nello spogliatoio in questo momento è molto importante, anche perché oramai la decisione di Insigne è stata presa e non si torna indietro. Questo non toglie che il professionista continuerà a dare tutto per il Napoli.