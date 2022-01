Insigne, confronto con Spalletti. La promessa prima del passaggio a Toronto

Lorenzo Insigne e Luciano Spalletti a confronto al Konami Center di Castel Volturno, il giocatore pronto a dare tutto per il Napoli. Guardarsi in faccia, ribadirsi la stima era fondamentale per due protagonisti della seconda parte di stagione del Napoli. Oramai Insigne ha deciso di trasferirsi a Toronto e quindi mentalmente dovrà essere ancora più forte. Perché le pressioni non mancheranno, anche perché sul braccio continuerà a portare la fascia del Napoli, un peso non da poco, soprattutto per chi ha già deciso di cambiare squadra a giugno del 2022. Si, perché il trasferimento di Insigne a Toronto non avverrà a gennaio, dato che il club canadese ha delle motivazioni economiche importanti per non anticipare il colpo. E allora si andrà avanti Insieme: Insigne, il Napoli e Spalletti, quindi il faccia a faccia era più che necessario, fondamentale per cercare di evitare deragliamenti lungo il percorso.

La scelta di Spalletti: Insigne titolare con la Juve

Secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport Insigne tiene tantissimo a chiudere al meglio la stagione, lasciando il Napoli almeno in Champions League. Intanto il capitano del Napoli si appresta a tornare in campo dopo l’infortunio, sarà titolare con la Juve. Ecco perché il confronto tra Insigne e Spalletti era ancora più importante. Tecnico e giocatore si sono parlati, con l’attaccante napoletano che ha ribadito di “essere pronto a dare il massimo al di là delle scelte future. Il tecnico ha a sua volta sottolineato di contare sempre su di lui. Sul piano della dichiarazione d’intenti nulla da eccepire. Poi tutto va verificato in un percorso in cui i risultati e prestazioni condizioneranno in un verso o nell’altro gli umori della piazza“. La scelta di Insigne di trasferirsi a Toronto può avere un peso specifico importante, quindi dovrà essere bravo anche l’ambiente a rendere più leggera la situazione, per il bene del Napoli e della maglia azzurra.