Juve-Napoli: Insigne e Fabian Ruiz ci saranno, Spalletti ha una speranza

Juve-Napoli si gioca regolarmente il 6 gennaio 2022, per la partita dell’Allianz Arena, Spalletti recupera Fabian Ruiz ed Insigne. I due calciatori sono stati assenti durante le ultime partite del 2021 a causa degli infortuni, ma anche a causa del Covid 19. Un mix di problemi che li ha costretti a restare fuori dal campo, ma ora sono pronti a tornare sul terreno di gioco. Insigne e Fabian Ruiz giocheranno Juve-Napoli, una partita complicatissima perché i bianconeri sono in recupero sugli azzurri, ma anche perché sarà soprattutto la partita delle assenze. In casa Juve ci sono tre positivi: Chiellini, Arthur e Pinsoglio, ma le assenze pesanti le ha il Napoli con: Koulibaly, Anguissa e Ounas in coppa d’Africa, oltre ad Elmas, Lozano e Osimhen positivi al Covid 19, mentre Mario Rui è squalificato. In partica a Spalletti mancheranno quattro sicuri titolari, più Elmas e Lozano che giocano praticamente sempre, se non dal primo minuto almeno a gara in corso.

Juve-Napoli: speranza Elmas

Secondo quanto scrive Repubblica oramai per Juve-Napoli ci sono le certezze Insigne e Fabian Ruiz. Ma c’è anche la speranza che Elmas torni negativo “atteso il prima possibile a Castel Volturno. IL centrocampista (in caso di rapida guarigione) verrà sottoposto alle visite mediche di rito per ottenere l’idoneità agonistica, che sono state superate con successo da Insigne e al rientro dalla Spagna da Fabian. Il capitano si è allenato in gruppo e ci sarà contro i bianconeri, l’andaluso sta lavorando in disparte e potrebbe essere arruolabile per la panchina“.

Resta da capire in quali condizioni psicologiche giocherà Insigne, vicinissimo al Toronto. La firma sul contratto che lo porterà in MLS a giugno del 2022 ci sarà poche ore prima di Juve-Napoli. Escluso un trasferimento a gennaio, mentre arrivano anche dettagli sulle cifre che Insigne guadagnerà a Toronto, molto alte ma non proprio quelle che stavano circolando qualche giorno fa.