Toronto-Insigne, summit a Milano. Lorenzo ha deciso il numero di maglia

Insigne vicinissimo al Toronto, Venerdì è previsto un summit a Milano tra le parti. Lorenzo ha deciso anche il numero di maglia.

TORONTO-INSIGNE, SUMMIT A MILANO

Il Toronto punta forte su Lorenzo Insigne. Il club canadese si sta muovendo con decisione per portare in MLS l’attuale capitano del Napoli. La società nordamericana vuole sfruttare l’accordo in scadenza il prossimo 30 giugno tra Insigne e i partenopei per strappare il numero 24 agli ‘Azzurri’ a parametro zero.

Secondo quanto riporta l’edizione on line del Corriere del Mezzogiorno, Lorenzo Insigne a un passo dal Toronto.

“Venerdì è in programma a Milano un incontro tra i dirigenti del club canadese, gli intermediari della trattativa e Vincenzo Pisacane, l’agente del capitano del Napoli. Il dialogo tra le parti sta arrivando all’epilogo, sul piatto c’è un contratto quinquennale che ha convinto Insigne ad immaginare una vita oltreoceano: ingaggio di 11,5 più 3,5 di bonus facilmente raggiungibili ed un altro milione invece per obiettivi più complicati da ottenere.

Un accordo che complessivamente sfiora i 15 milioni a stagione. Il Toronto prepara per Insigne lo status di giocatore designato, che nella Major League Soccer equivale a quei profili che fanno crescere il movimento per spessore e immagine. Per questi calciatori, nel monte ingaggi complessivo, non pesa lo stipendio intero ma solo una parte”.

INSIGNE HA DECISO IL NUMERO DI MAGLIA

“A Toronto c’è una folta comunità italiana, Insigne diventerebbe l’uomo-copertina del progetto ambizioso del club del presidente Manning che ha provato ad informarsi anche per Criscito, Belotti e Luis Suarez.

Lorenzo avrà la maglia numero 10 come in Nazionale, il rosso del Toronto lo aspetta. Il Napoli non è mai andato oltre la proposta di 3,5 milioni di euro a stagione più 1,5 di bonus molto complicati da raggiungere, quindi una somma inferiore rispetto a quanto percepisce ora in virtù del contratto firmato nel 2017″.