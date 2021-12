Insigne al Toronto: tutte le cifre, il capitano del Napoli ricoperto d’oro

Lorenzo Insigne è sempre più vicino al Toronto, le cifre: il club che milita in MLS gli assicurerà dieci milioni di dollari lordi a stagione. Un’offerta clamorosa quella del club d’oltreoceano che vorrebbe il giocatore già a gennaio. Una possibilità da non scartare, anche perché Tuttosport parla di guerra tra Insigne e De Laurentiis, con il patron azzurro pronto a mettere il calciatore fuori rosa. Al momento comunque si è ancora in attesa che Insigne accetti l’offerta del Toronto, cosa che non potrà essere ufficializzata prima di gennaio, ovvero quando il calciatore sarà libero di firmare per qualsiasi altro club.

Insigne al Toronto: tutte le cifre

Corriere dello Sport fa chiarezza sull’offerta del Toronto per il capitano del Napoli. Numeri da capogiro che difficilmente Insigne poteva trovare in Europa, impossibili da raggiungere per il Napoli: “Contratto per 5 stagioni a 10 milioni di dollari lordi all’anno, a cui si aggiungono bonus e benefit come: casa, auto e voli per il rientro“. Insomma Insigne in MLS diventerebbe un’autentica superstar, anche perché ci sono già sponsor pubblicitari che se lo contendono. Ovviamente trasferirsi nel campionato degli USA significherebbe allontanarsi da casa, ma anche dalla possibilità di giocare in Nazionale dato che la MLS non è considerato un torneo competitivo ai massimi livelli.

In ogni caso le cifre assicurate dal Toronto ad Insigne sono più che importanti. Un contratto faraonico per l’attaccante napoletano, a cui è veramente complicato rinunciare. Il Napoli gli aveva offerto 3,5 milioni di euro a stagione, mentre il club canadese ha triplicato quella offerta. Qualche interesse per Insigne c’è dalla Liga e Premier League, ma fino ad ora i contatti non sono mai diventati così concreti. I club europei vogliono ancora aspettare prima magari di affondare il colpo, mentre la proposta del Toronto è ad un passo. Ad Insigne non resta che accettare, con volo già prenotato per il Canada.