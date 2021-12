RAI Sport: “Insigne arrivata la Mail del Toronto. Sul capitano del Napoli anche Atletico e Newcastle

Lorenzo Insigne sempre più vicino al Toronto che ha messo sul piatto un offerta monstre. Sul calciatore anche Atletico e Newcastle.

Il Toronto fa sul serio per Lorenzo Insigne, il club della MLS americana ha messo sul piatto un offerta faraonica, tra i 9 e gli 11 milioni netti l’anno per cinque anni. L’offerta di De Laurentiis è ferma a una proposta di 3,5 milioni. Una cifra che il capitano del Napoli ritiene troppo bassa per questo motivo si è sentito libero di guardarsi intorno, come ha spiegato il suo agente in più occasioni.

Ai microfoni di TG Sport, l’esperto di calciomercato di RAI Sport, Ciro Venerato, ha riportato le ultime notizie sul clamoroso trasferimento di Lorenzo Insigne al Toronto.

“Insigne-Napoli, distanti anni di luce. Ci sono 11 milioni di motivi a separarli, l’offerta è di quelle irrinunciabili. L’offerta ufficiale del Toronto, valida dal 1 luglio 2022, è arrivata via mail il 22 dicembre, contratto di 5 anni, 11 milioni più 4,5 di bonus all’anno, senza contare mille benefit come i viaggi in Italia”.

“Insigne però vorrebbe giocare ancora in Europa. L’Atletico Madrid è pronto a offrire 5,5 milioni, il Newcastle invece si spinge fino a 7 milioni, più lontane Inter e Roma con 4 milioni. Le chiamano scelte di vita”, ha riferito Venerato nel corso del suo servizio.

Ricordiamo che il Napoli sta monitorando con molta attenzione Muriel dell’Atalanta. Il giocatore è in uscita dall’Atalanta e De Laurentiis ha chiamato Percassi per acquistarlo. La notizia viene lanciata da Sport del Sud che cita fonti interne. “Fuochi d’artificio di fine anno, sembrano l’abbiano preparati a Castel Volturno. Il botto principale ha un nome ed un cognome: Luis Muriel“.