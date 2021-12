“Il Napoli vuole Muriel, telefonata decisiva di De Laurentiis”

Luis Muriel al Napoli, una vera e propria bomba di mercato. Il giocatore è in uscita dall’Atalanta e De Laurentiis ha chiamato Percassi per acquistarlo. La notizia viene lanciata da Sport del Sud che cita fonti interne. “Fuochi d’artificio di fine anno, sembrano l’abbiano preparati a Castel Volturno. Il botto principale ha un nome ed un cognome: Luis Muriel“.

Secondo quanto riporta il portale d’informazione il Napoli sta facendo seriamente per Muriel: “Decisiva una telefonata intercorsa tra De Laurentiis e Percassi, che avrebbe sbloccato l’affare e il trasferimento dell’attaccante colombiano sotto il Vesuvio. L’accordo, ai dettagli, prevedrebbe un prestito con obbligo di riscatto, sulla base di 22,5 milioni di euro pagabili in 4 esercizi. Se a Torino mancherà Osimhen, il Napoli potrebbe avere un nuovo arciere, anche con un occhio al futuro: sia Mertens che Insigne dovrebbero lasciare Napoli a fine stagione“.

Non è un mistero che l’Atalanta vuole cedere Muriel . I bergamaschi hanno già preso Boga dal Sassuolo e quindi vogliono cedere. Muriel sarebbe sicuramente un’ottima opportunità per il Napoli anche perché a gennaio mancherà Osimhen, impegnato in Coppa d’Africa.