Mediaset: Insigne al Toronto. Il capitano dice addio al Napoli. Firma a Gennaio

Insigne ha detto si al Toronto. Secondo quanto riferito da Sport Mediaset il capitano del Napoli ha accettato l’offerta del club di MLS.

LORENZO INSIGNE È DEL TORONTO

Bomba di mercato dalla redazione di Sport Mediaset: Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne saluta la maglia azzurra. Il numero 14 giocherà il prossimo campionato in MLS con la maglia del Toronto.

“Lorenzo Insigne ha praticamente ceduto al corteggiamento del Toronto. Nelle ultime ore è stato perfezionato l’accordo sulla base di 9,5 milioni di euro a stagione per cinque anni e il suo addio al Napoli è ormai conclamato.

Nelle ultime ore è stato perfezionato l’accordo sulla base di 9,5 milioni di euro a stagione per cinque anni. Troppi per dire di no nonostante un campionato poco competitivo e il rischio anche di perdere la maglia della Nazionale. A inizio gennaio, è già prevista la firma e poi gli ultimi sei mesi con la maglia del Napoli. Un lungo e doloroso addio”.

La redazione di Sport Mediaset ha poi aggiunto: “Il capitano partenopeo lascerà la squadra che l’ha cresciuto a parametro zero a giugno dopo che con Aurelio De Laurentiis non è riuscito a trovare un accordo economico: la proposta degli azzurri si è fermata a 3,5 milioni di euro all’anno. Dopo 10 anni al Napoli, la squadra della sua città, Insigne ha scelto una nuova avventura. La MLS, lontano da casa, per non ferire la sua gente e guadagnare 50 milioni di euro, tanti soldi”.

Nelle ultime ore secondo Raffaele Auriemma anche il Newcastle dello sceicco sceicco Bin Salman si è fiondato su Lorenzo Insigne.