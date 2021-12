Lozano positivo al Covid. L’attaccante è in isolamento in Messico

Lozano è risultato positivo al Covid. L’attaccante del Napoli, regolarmente vaccinato, è in Messico e osserverà l’isolamento presso il proprio domicilio.

COVID, LOZANO POSITIVO

Ancora una brutta notizia per il Napoli e per il suo allenatore Luciano Spalletti. Dopo Insigne e Fabian Ruiz anche Hirving Lozano è risultato positivo al Covid-19 dopo il tampone effettuato in Messico. A comunicarlo è lo stesso club partenopeo attraverso i canali ufficiali:

“Hirving Lozano è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Messico. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”.

Spalletti, perde anche il messicano a nove giorni dalla sfida di campionato dell’Allianz Stadium contro la Juventus di Massimiliano Allegri.

L’allenatore dei partenopei non avrà a disposizione Mario Rui, squalificato dopo la sfida contro lo Spezia, mentre resta in dubbio la presenza del capitano Lorenzo Insigne, anche lui risultato positivo al Coronavirus. In forte dubbio anche la presenza di Fabian Ruiz e Lozano, ora entrambi in isolamento.