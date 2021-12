Colpo Atalanta, preso Boga: maxi incasso per il Sassuolo. Era seguito anche dal Napoli

l’Atalanta piazza il colpo di mercato Jeremie Boga. I nerazzurri prendono l’attaccante che veniva seguito pure dal Napoli. Gli azzurri da tempo stavano seguendo l’attaccante ivoriano che ora è vicinissimo all’Atalanta. Con questo colpo l’Atalanta diventa ancora più temibile per quanto riguarda la corsa al quarto posto, piazzamento Champions per cui concorre anche il Napoli.

Calciomercato: le cifre di Boga all’Atalanta

Secondo quanto riferisce Sky la società nerazzurra per Boga verserà 22 milioni di euro nelle casse del Sassuolo, nonostante l’attaccante ha il contratto in scadenza nel 2023. Insomma un colpo importantissimo per l’Atalanta che si assicura un giocatore che ha dimostrato di poter fare la differenza, anche se nell’ultimo periodo aveva avuto una flessione. l’Atalanta ora attende solo le visite mediche per Boga, ma Sky dà l’affare come concluso. l’Atalanta piazza subito il primo colpo di mercato di gennaio, ma non potrà utilizzare subìto Boga perché il giocatore è stato convocato per la Coppa d’Africa dalla Costa d’Avorio. Lo stesso destino che avranno anche tre calciatori del Napoli. Oggi è arrivata la convocazione ufficiale di Osimhen, a chi seguirà anche quella di Anguissa e Koulibaly. Un bel problema per gli azzurri che pure stanno pensando a qualche rinforzo sul mercato per sopperire alle assenze.