Coppa d’Africa, Osimhen convocato dalla Nigeria: annuncio ufficiale

Victor Osimhen è stato convocato dalla Nigeria per la Coppa d’Africa. L’attaccante del Napoli inserito nei 28 convocati dal commissario tecnico Rohr per la competizione africana. Osimhen si sta allenando con una maschera protettiva dopo l’operazione allo zigomo. Un’operazione molto complessa che ha fatto rischiare la carriera al giocatore. Osimhen manca dalla sfida con l’Inter, ma ora il Napoli lo dovrà far partire per la Coppa d’Africa insieme a Koulibaly e Anguissa.

Ecco la lista ufficiale dei convocati per la Coppa d’Africa: