Diangana, il nome di Di Marzio per il dopo Insigne

Grady George Diangana nome per il dopo Lorenzo Insigne. L’attaccante del West Brom può fare al caso del Napoli che può dire addio al suo capitano a fine stagione. Il giocatore è stato indicato anche da Gianni Di Marzio come possibile sostituto di Insigne. L’ex dirigente e scopritore di talenti pensa che l’attaccante potrebbe essere il nome giusto per prendere il posto del capitano azzurro.

Chi è Diangana, accostato al Napoli

Un talento il classe 1998 nato a Kinshasa, di 180 cm per 73 chilogrammi. Diangana usa principalmente il piede sinistro ma può giocare su entrambe le fasce. Dunque Spalletti lo potrebbe usare sia come esterno mancino che sulla destra. Diangana è stato convocato anche dall’Under 21 dell’Inghilterra e milita in Championship con il West Brom. La notizia di un interessamento del Napoli per Diangana è stata rilanciata anche da areanapoli che parla di un interessamento del club azzurro.

Estro, agilità e velocità sono le caratteristiche principali di Diangana, giocatore che viene seguito da Giuntoli ma anche dall’Atalanta. La società orobica è sempre molto attenta ai giovani talenti, ma anche il Napoli sta seguendo con attenzione gli sviluppi per questo giocatore che anche in termini di prezzo del cartellino e di ingaggio, può essere interessante per gli azzurri.