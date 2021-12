Di Marzio: “Se Insigne va via consiglio un giocatore”

Gianni Di Marzio ex allenatore del Napoli parla del futuro di Lorenzo Insigne, il capitano può lasciare la Campania anche a gennaio. Al momento questa ultima ipotesi è improbabile, ma non impossibile. Anche Raffaele Auriemma ha parlato di un addio anticipato di Insigne, nel caso dovesse accadere Di Marzio ha individuato il sostituto: “Eventualmente Insigne non dovesse rinnovare, secondo me c’è un giocatore nel West Bromwich che potrebbe sostituirlo“. Di Marzio non fa il nome, ma guardando alla rosa del West Brom che milita in Championship inglese, si può vedere che nel ruolo di esterno di sinistra dietro l’attaccante gioca Karlan Grant che in questa stagione ha messo a segno già 9 reti.

Su Napoli-Spezia, Di Marzio dice: “Il Napoli si è fatto la trappola da solo. Le ultime 4 sconfitte non le ho capite. Prima di prendere i giocatori veri bisogna capire se hanno le palle oppure no. Il Napoli è forte tecnicamente ma ha un’anima fragile. L’anno scorso pareggiammo contro il Verona e se la fecero tutti addosso. Oggi è ancora peggio, perché si pensava che Spalletti potesse dare maggiore sicurezza. Siamo tutti forti però abbiamo perso 3 partite di fila in casa. Questa cosa è da valutare e studiare bene. Dobbiamo pararci il sedere: Atalanta e Juventus stanno tornando. Scudetto? Ci vogliono uomini di grande carattere. Quando abbiamo vinto c’erano Maradona, Alemao, Bagni, Giordano, Carnevale, cioè super campioni ma anche uomini veri“.