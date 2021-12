Del Genio: “Spezia vittoria meritata. Spalletti, due errori, cosa stai combinando?”

Il Napoli perde con lo Spezia e regala un tempo agli avversari, l’autogol di Juan Jesus condanna la squadra di Spalletti. Al termine del match è arrivato anche il commento di Paolo Del Genio su Napoli-Spezia. Il giornalista contesta soprattutto le scelte tattiche di Spalletti, ma in particolar modo i cambi proposti dall’allenatore per cercare di cambiare la partita.

Secondo Del Genio lo “Spezia ha vinto meritatamente. Sinceramente non capisco come si faccia a togliere dal campo giocatori come Mertens e Zielinski. Inoltre ha tenuto in campo calciatori come Lozano e Politano che fanno solo confusione. Mister, ma cosa sta combinando?“.

Non è la prima volta che Del Genio contesta Spalletti. Solo qualche giorno fa proprio il giornalista aveva sottolineato che fino ad ora Spalletti, nell’emergenza, non era stato superiore a Gattuso. Del Genio aveva chiesto al tecnico del Napoli di fare qualcosa in più in un momento in cui mancavano molti calciatori. La sconfitta con lo Spezia è sicuramente demerito anche dell’allenatore che ha sbagliato qualcosa in formazione. Scegliere Mertens per poi bocciarlo dopo 45′, è sembrato un azzardo. Anche perché il belga è un giocatore che può sempre trovare la giocata giusta, soprattutto quando le difese sono molto arroccate.