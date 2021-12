Il Napoli non sa più vincere al Maradona, passa anche lo Spezia: Spalletti sbaglia tutto

Lo Spezia batte il Napoli al Maradona. Spalletti sbaglia tutto. La squadra ligure come Atalanta ed Empoli.

NAPOLI-SPEZIA 0-1

Il Napoli non sa più vincere al Maradona, dopo l’Atalanta e l’Empoli, tra le mura amiche passa anche lo Spezia. La formazione ligure, forse tra le peggiori della serie A si impone nello stadio che porta il nome del dio del calcio.

Questa volta la sfortuna non c’entra, il tecnico del Napoli soffre le squadre che presentano un centrocampo folto e non riesce proprio a scardinarle. Gli uomini che dovevano dare la scossa: Politano, Lozano e Juan Jesus sono risultati i peggiori in campo.

Il Napoli non riesce a dare continuità alla vittoria di San Siro contro il Milan e inciampa di nuovo, ritrovandosi a -7 dall’Inter capolista alla fine di un girone d’andata del quale era stato a lungo dominatore. Appena un successo nelle ultime cinque gare e una sosta che arriva come una manna dal cielo, sebbene al rientro non saranno comunque tutte rose e fiori: la speranza è di approfittare delle vacanze natalizie per recuperare qualche pedina importante (vedi Insigne e Fabian), ma la prospettiva è quella di perderne altre con l’inizio della Coppa d’Africa (vedi Osimhen, Koulibaly e Anguissa). Quel che è certo è che questo Napoli ha bisogno di ritrovarsi al più presto, per non perdere definitivamente il treno di uno scudetto che fino a un mese fa sembrava tutt’altro che un’illusione.

La squadra di Spalletti domina al “Maradona”, ma viene beffata da un goffo autogol di Juan Jesus al 37′, senza più riuscire a reagire nonostante il lungo assalto al fortino ligure. Spalletti incappa nella terza sconfitta nelle ultime 4 e vede allontanarsi la vetta, mentre Thiago Motta allunga a + 5 sulla zona retrocessione.

MARIO RUI SALTA LA JUVE

Nel corso del recupero del primo tempo della sfida tra il Napoli e lo Spezia al ‘Diego Armando Maradona’, Mario Rui ha rimediato un giallo tanto evitabile quanto pesante.

Nel tentativo di arginare una corsa di Reca, si è fiondato sull’esterno polacco e l’ha atterrato con un duro intervento. Ammonizione inevitabile quella decisa dal direttore di gara Massimi, che assume un peso specifico più importante in considerazione del fatto che il portoghese era diffidato. Per lui quindi niente Juventus-Napoli e ritorno in campo nel 2022 posticipato.

LE PAGELLE DI NAPOLI-SPEZIA

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina 5,5; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Juan Jesus 5, Mario Rui 5,5 (86′ Ghoulam sv); Anguissa 5,5, Lobotka 5,5 (78′ Elmas 6); Politano 5 (86′ Demme sv), Zielinski 6 (69′ Ounas 5,5), Lozano 5; Mertens 6 (46′ Petagna 5).