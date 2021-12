Napoli sconfitta con lo Spezia, il commento di Pistocchi

Il Napoli perde con lo Spezia, nonostante abbia tenuto il pallino del gioco, l’autogol di Juan Jesus condanna gli azzurri. Il dominio territoriale non basta al Napoli per evitare la terza sconfitta consecutiva al Maradona. Gli azzurri fanno davvero molto poco, soprattutto nel primo tempo. Una prestazione già vista altre volte, che blocca gli uomini di Spalletti ad una sconfitta che è diventata quasi di prassi tra le mura amiche. Il Napoli si fa fermare da chi alza muri in difesa e non riesce a trovare più il grimaldello per scardinare le retroguardie avversarie.

Al termine di Napoli-Spezia arriva anche il commento di Maurizio Pistocchi che scrive: “Il Milan con 2 gol di F. Kessie e una bella prestazione passa a Empoli segnando 4 gol e rimane a -4 dall’Inter. il Napoli domina lo Spezia – neanche un tiro in porta – ma spreca e perde 0:1 su autogol di Juan Jesus. Terza sconfitta consecutiva del Napoli al Maradona, a -7 dall’Inter“.