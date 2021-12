Mario rui ammonito: non ci sarà con la Juventus

Mario Rui non giocherà contro la Juventus alla ripresa del campionato a gennaio, il portoghese era diffidato. Sicuramente un’altra brutta notizia per Spalletti che dovrà fare a meno anche di Mario Rui per la prossima sfida di campionato. Il terzino è stato ammonito nella gara persa dal Napoli con lo Spezia e quindi dovrà saltare il prossimo match di Serie A. Un problema in più per il tecnico del Napoli che già deve fare i conti con una classifica davvero complicato, con il rientro della Juventus e con l’Inter che scappa via sempre di più.

Inoltre per ora il Napoli non ha un sostituto di Mario Rui. Sulla carta è Ghoulam, ma il terzino algerino non parte titolare nemmeno quando il portoghese è infortunato. Con lo Spezia ancora una volta ha avuto 9 minuti per scendere in campo, molto poco. Il Napoli sta pensando anche di comprare un terzino sinistra, si parla con insistenza di Mandava, ma nelle ultime ore è uscito fuori anche il nome di Digne. Da capire se Cristiano Giuntoli riuscirà a portare un nuovo esterno mancino già nei primi giorni di calciomercato, oppure se il Napoli con la Juventus dovrà di nuovo adattare Di Lorenzo sulla sinistra.