Napoli, Mandava bloccato per l’estate. Giuntoli punta due calciatori

Il Napoli non molla Mandava. Giuntoli e De Laurentiis potrebbero definire alcuni colpi sul mercato di gennaio.

La coppa d’Africa potrebbe privare Spalletti di alcuni calciatori importati, uno su tutti: kalidou koulibaly. Gli azzurri come riferito dal ds Giuntoli sono alla ricerca di un difensore centrale e di un teerzino. Il Ds azzurro e De Laurentiis sono a lavoro per sostituire il partente Kostas Manolas, ceduto all’Olympiacos.

Per la difesa, secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano la Repubblica si lavora su due nomi:

“Il Napoli, guarda in Turchia, tra Marcao del Galatasaray (classe ’96) e Attila Szalai (’98) del Fenerbahçe.I due calciatori per prezzo e caratteristiche piacciono molto agli azzurri. Da non escludere la pista che porta al difensore dello Zurigo Becir Omeragic“.

La Repubblica agggiunge: “Solita corsa al terzino sinistro: stavolta ci siamo, bloccato per l’estate Reinildo Mandava, in scadenza con il Lille. Che potrebbe accettare un’offerta (bassa) per cederlo subito.

Su Mandava c’è da tempo anche l’interesse della Lazio. Maurizio Sarri, tecnico dei biancocelesti, lo avrebbe espressamente richiesto al presidente Claudio Lotito. Si preannuncia un avvincente duello di calciomercato con il Napoli, ma De Laurentiis è in netto vantaggio sul giocatore”.