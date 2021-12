Napoli-Spezia, Le formazioni ufficiali: Politano e Mertens titolari. Elmas e Demme fuori

Napoli-Spezia, Luciano Spalletti ha deciso l’undici da mandare in campo. Ecco la formazione ufficiale degli azzurri.

Ultimo match dell’anno per il Napoli: al Maradona arriva lo Spezia. Dopo il successo in casa del Milan, gli azzurri affrontano l’ultimo impegno del suo girone d’andata allo Stadio Diego Armando Maradona.

Gli Azzurri guidati da Luciano Spalletti hanno agganciato i rossoneri al secondo posto in classifica grazie al blitz vincente di Elmas che proietta i partenopei all’inseguimento della capolista Inter distante quattro punti. Spalletti secondo quanto riporta la redazione di sky sport 24 ha deciso la formazione da mandare in campo nonostante le tante assenze.

Out Insigne, trovato positivo al Covid-19. Ha recuperato invece Mario Rui nella linea a quattro completata da Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus. In mediana più Lobotka che Demme al fianco di Anguissa. In attacco potrebbe rivedersi Mertens sorretto da Lozano (o Politano), Zielinski ed Elmas.

NAPOLI-SPEZIE LE FORMAZIONI UFFICIALI

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui; Lobotka, Anguissa; Politano, Zielinski, Lozano; Mertens. All.: Spalletti

Spezia (4-4-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Gyasi, Maggiore, Kiwior, Bastoni; Agudelo, Manaj. All.: Thiago Motta.