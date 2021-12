Insigne sperava di giocare con lo Spezia: Spalletti ha il sostituto

Lorenzo Insigne non giocherà con lo Spezia perché positivo al Covid 19, il capitano aveva recuperato dall’infortunio. Una doccia fredda per Luciano Spalletti che credeva di aver recuperato finalmente Insigne dopo l’infortunio, invece il capitano non potrà nemmeno essere tra i convocati. Il giocatore è positivo al coronavirus e quindi è in isolamento presso il proprio domicilio. Il Napoli per cautela ha effettuato un nuovo giro di tamponi, risultati tutti negativi.

“La speranza di rivedere Lorenzo contro lo Spezia a metà giornata si è trasformata in preoccupazione, con l’ombra del Covid che si è subito manifestata. Out contro il Milan per guai muscolari, il capitano del Napoli si era allenato lunedì in gruppo con i compagni. Nella rifinitura era prevista la verifica delle sue condizioni per essere in

campo nell’ultimo appuntamento del 2021 al Maradona. Ed invece già al termine dell’allenamento il comunicato del Napoli diffondeva le prime apprensioni, il test molecolare ha poi dato la certezza della positività” scrive Gazzetta dello Sport.

Insigne out con lo Spezia: gioca Elmas

Ancora una volta al posto di Insigne dovrà giocare Elmas. Con lo Spezia resta una partita decisiva, perché il Napoli dopo il periodo nero deve ricominciare a macinare punti. La vittoria con il Milan ha dato fiducia e serenità al gruppo azzurro, ma ora è estremamente necessario raccogliere altri tre punti per chiudere al meglio il 2021. Inoltre il Napoli con la vittoria al Maradona di questa sera potrebbe allungare sull’Atalanta, fermata sul pareggio dal Genoa. Un’occasione che la squadra di Spalletti deve cogliere subito per tenere anche il passo scudetto dell’Inter e del Milan, impegnate rispettivamente con Torino ed Empoli.