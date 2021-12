Ounas, arrestato il rapinatore, trovata l’arma: ecco chi è

È stato arrestato il rapinatore di Adam Ounas, che si era visto puntare un’arma in faccia all’interno della sua abitazione a Posillipo. Il ladro dopo essere stato interrogato ha ammesso le sue colpe, dicendo di aver notato la Lamborghini del giocatore e di essersi così messo sulle sue tracce, anche se non sapeva a chi appartenesse. Ounas ha vissuto momenti terribili durante quella rapina, dato che si è visto puntare anche una pistola alla tempia.

Ecco quanto scrive Il Mattino sulla ricostruzione fatta in seguito all’arresto del rapinatore:

Sostiene di non aver capito sulle prime che la vittima fosse il talento franco-algerino, di averlo scoperto solo nelle ore successive, quando la notizia era ormai finita sul circuito on line. Ha reso alcune ammissioni, questa mattina è atteso dinanzi al gip per la convalida del fermo di polizia. Eccolo il rapinatore di Posillipo, ha 44 anni e una sfilza di precedenti specifici.

È stato arrestato due giorni fa, raggiunto da un fermo di pm, frutto del lavoro degli uomini della Mobile del primo dirigente Alfredo Fabbrocini, con l’accusa di aver impugnato un’arma e di aver messo a segno una rapina destinata a finire su giornali e circuiti social. Si chiama C.D.P., residente in via Teano (nei pressi di Secondigliano), particolarmente attivo nel rione Sanità. Non uno sconosciuto per gli archivi di polizia, ma uno che vanta una serie di precedenti per fatti di rapina. Il rapinatore era in sella a uno scooter rubato e oggetto di ricettazione, a caccia della preda di turno.

È stato trovato in strada, poi condotto all’interno della sua abitazione, dove è stata rinvenuta l’arma (un modello replica) usata per rapinare l’atleta azzurro. In tasca aveva una punta di trapano, di quelle che potrebbero servire per infrangere finestrini o forzare serrature. Una volta posto di fronte all’evidenza, l’uomo ha fornito alcune ammissioni.