Formazione Napoli: con lo Spezia rientro in difesa, c’è Lobotka

La formazione del Napoli con lo Spezia vede il rientro di Mario Rui, questa la notizia migliore per Spalletti che perde Insigne. Il capitano del Napoli era pronto a rientrare con i liguri, ma si è dovuto fermare a causa del Covid. Il Napoli ha effettuato un ulteriore giro di tamponi, che sono risultati tutti negativi. Il tecnico punterà ancora su Elmas per sostituire Insigne, con il macedone che sta diventando sempre più importante per il gioco del Napoli.

Napoli-Spezia: la formazione degli azzurri

Spalletti non si fida dello Spezia, lo ha detto chiaramente in conferenza stampa. La squadra di Thiago Motta può fare uno sgambetto a chiunque. Secondo le ultime notizie di Corriere dello Sport il Napoli con lo Spezia è pronto a recuperare Mario Rui in difesa, con Di Lorenzo che torna sulla fascia destra e con la coppia di centrali Juan Jesus-Rrahmani che gioca davanti ad Ospina.

A centrocampo c’è Lobotka titolare al posto di Demme con Anguissa al suo fianco. Lozano è ancora in favorito su Politano. Il messicano agirà dietro la punta Mertens dietro a Zielinski ed Elmas.

Ecco la probabile formazione del Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens. Allenatore: Spalletti.