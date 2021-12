Bagni: “Lobotka calciatore limitato, vi spiego il motivo”

Salvatore Bagni parla di Stanislav Lobotka, secondo l’ex centrocampista lo slovacco è un calciatore limitato al compitino. Bagni durante la trasmissione ‘Si gonfia la rete’ su Tele A, prende posizione su Lobotka, centrocampista che con la ‘cura’ Spalletti sta dimostrando il suo valore. Anche con il Milan l’ingresso in campo di Lobotka è stato determinante per mantenere palla ed organizzare il gioco. Un merito che bagni riconosce al calciatore, anche se non mancano le critiche. “Sicuramente vado controcorrente, perché Lobotka sta facendo molto bene in questo momento, ma secondo il mio parere è un giocatore limitato” ha detto Bagni.

Per l’ex centrocampista, ora consulente di mercato “Lobotka deve limitarsi a fare il compitino, senza andare a giocare nella metà campo avversaria. È un giocatore che raramente perde il pallone e sa uscire dalle difficoltà palla al piede, caratteristica che non ha Demme. Eppure stiamo parlando di un buon giocatore, sicuramente non di un top player“. Secondo Bagni il limite di Lobotka è evidente: “Gioca sempre molto semplice e questo lo aiuta a non perdere mai la palla in fase di impostazione“.

Lobotka resta comunque un punto di riferimento di Spalletti che lo manderà in campo con lo Spezia. Quando non c’è Fabian Ruiz è lo slovacco il regista della squadra e fino ad ora ha dimostrato comunque delle buone qualità.