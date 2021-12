Bologna, Mihajlovic: “Spero tanto che il Napoli vinca lo scudetto”

Sinisa Mihajlovic tecnico del Bologna spera che il Napoli vinca lo scudetto. Il tecnico rossoblu esalta la squadra di Luciano Spalletti.

Mihajlovic: “Vorrei che il Napoli vincesse lo scudetto”

L’allenatore rossoblù ha fatto la sua previsione per la lotta scudetto e vota il Napoli di Luciano Spalletti.

Dopo tre sconfitte consecutive, il Bologna si appresta a concludere un girone d’andata comunque positivo nel derby emiliano sul campo del Sassuolo. Giro di boa che è anche l’occasione per tirare un primo bilancio sui valori generali del campionato, con Sinisa Mihajlovic che in conferenza stampa ha espresso la sua personale opinione sulla lotta scudetto: “Se mi chiedete la squadra che mi ha impressionato di più vi dico l’Inter, è scontato. Ma anche il Napoli, nonostante i tanti infortuni, ha dimostrato di avere una bella rosa. Come avevo già detto, mi piacerebbe se fosse il Napoli a vincere lo scudetto“.

Le parole di Sinisa sono piaciute a Spalletti. Il tecnico del Napoli, durante la conferenza stampa alla vigilia della gara contro lo Spezia ha ribadito come lo scudetto è il desiderio ricorrente dei napoletani:

“La mattina quando mi alzo, trovo i tifosi del Napoli mentre vado al parcheggio. Tutti mi dicono la stessa cosa, tutti hanno la stessa espressione e voglia, e te la trasferiscono. Tu puoi essere tranquillo quanto ti pare e così ermetico… Però loro ti entrando dentro e ti scavano

“Ti fanno dei buchi dentro. E oltre quelli che sono i tuoi voleri, la tua ricerca, la tua volontà, ci si mette anche quella delle persone che incontri. Sono persone che amano questa squadra, questa maglia, e che aspettano di poter contribuire a vincere una partita in più. Per cui si prende tutti il suo verso e si va in quella direzione di vincere tutte le partite che ci passano davanti”.