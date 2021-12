Milan furioso con Massa: si farà sentire, ma una clip inchioda i rossoneri

Il Milan è ancora furioso per il gol annullato a Kessie contro il Napoli, a causa del fuorigioco di Giroud, pronto a protestare in sede istituzionale. Secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport dalle parti di Milano non hanno ancora smaltito la delusione, il club rossonero è convinto di aver subito un torto arbitrale nonostante Trentalange, presidente dell’Aia abbia chiarito la situazione sul gol annullato. Anche i tifosi rossoneri sono furiosi con Massa per il gol non convalidato a Kessie contro il Napoli.

Il Milan è pronto a farsi sentire in sede istituzionale. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “Il Milan, ieri, ha deciso di non pronunciarsi in dichiarazioni ufficiali ma questo non significa che la rabbia sia svanita o, ancor più, affievolita. La posizione del club è quella espressa da Stefano Pioli a fine gara, posizione scaturita da un confronto con la società che probabilmente si farà sentire nelle sedi opportune e, forse, pubblicamente nelle prossime ore“.

Gol annullato: ecco perché il Milan ha torto

Intanto da Milano, sponda Milan, sembra che nessuno voglia vedere quanto è accaduto veramente. Basterebbe guardare il fallo di Giroud commesso su Juan Jesus, per mettere fine alle polemiche. Il fallo è netto e non si capisce perché il Var nemmeno lo prenda in considerazione. Forse queste polemiche fanno bene a qualcuno, non si capisce, perché bastava segnalare quel fallo per mettere fino ad ogni contestazione.

Inoltre il fuorigioco di Giroud è altrettanto netto, perché ostacola Juan Jesus, preoccupato dalla presenza del giocatore milanista. A confermarlo non è solo Trentalange ma anche giornalisti ed altri esperti di moviola.