Vicesindaco di Cerano, commento choc: “Gol annullato Milan, è la mano della camorra”

Alessandro Albanese vice sindaco di Cerano, commenta il gol annullato a Kessie in Milan-Napoli e scrive: “Questa è la mano della camorra“. Assurdo come si possa scadere subito in offese così di bassa lega, generalizzando in maniera tanto superficiale. Diventa ancora più paradossale quando episodi del genere, avvengono per mano di una carica pubblica, di un personaggio politico che dovrebbe tutelare tutto e tutti, senza alcuna discriminazione. Ma per il vice sindaco di Cerano Alessandro Albanese nel gol annullato a Kessie in Milan-Napoli, c’è la mano della camorra. Lo ha scritto a chiare lettere su twitter, poi con grandissimo ‘coraggio’ ha rimosso quanto scritto. Ma oramai la frittata era fatta, perché gli screenshot riescono a far sopravvivere quello che si prova ad eliminare.

Gol annullato al Milan: il commento del vice sindaco Albanese

“Altro che “la mano de dios”, questa è la mano della #camorra! #MilanNapoli” questo quanto aveva scritto Alessandro Albanese, che poi ha cancellato il post. Ma la foto dello screenshot ha fatto subito il giro del web, ripresa anche da Angelo Forgione che ha scritto: “Cerano è un piccolo centro di neanche 7mila abitanti della provincia di Novara. Tra di loro c’è anche il vicesindaco Alessandro Albanese, evidentemente tifoso del Milan, che non ha dubbi su come il Napoli sia riuscito a battere la sua squadra del cuore. La SSC Napoli e L’AIA gli facessero passare lo schifo con una querela esemplare“.

Lo stesso Albanese, vice sindaco di Cerano in mattinata ha scritto un altro post su twitter, dicendo che “probabilmente” è “esagerato parlare di camorra”. Insomma non ha nemmeno chiesto scusa, ma ha continuato sulla tesi che il gol era da annullare. Chissà perché il vice sindaco Albanese del Comune di Cerano non dice nulla sul fallo di Giroud su Juan Jesus, un fallo più che netto, che nessuno vuole commentare.