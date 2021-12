Milan-Napoli: Giroud ed il fallo su Juan Jesus che nessuno vuole vedere – VIDEO

Milan-Napoli è segnata dal gol annullato a Kessie per fuorigioco di Giroud, ma il francese commette anche un fallo su Juan Jesus. Appena dopo il triplice fischio di Milan-Napoli si è scatenata una enorme polemiche per il gol annullato ai rossoneri. Il gol di Kessi è stato giustamente annullato per fuorigioco di Giroud, anche se Pioli è andato su tutte le furie. Stessa cosa dei tifosi rossoneri, che si sono fatti sentire sui social, contestando la direzione di gara di Massa. Anche Gazzetta dello Sport difende il Milan e contesta l’arbitro, ma non si capisce perché nessuno parla del fallo di Giroud su Juan Jesus.

Moviola Milan-Napoli

Quando l’arbitro Massa viene richiamato al Var in Milan-Napoli va a valutare il fuorigioco di Giroud, che da terra ostacola Juan Jesus e quindi diventa in posizione attiva. Eppure già prima che questo accadesse c’era un fallo che coinvolge sempre Giroud e Juan Jesus. L’attaccane francese saltando si appoggia nettamente sulle spalle del difensore del Napoli, gli mette il braccio intorno al collo e lo trascina a terra. Insomma una mossa degna delle arti marziali, ma nessuno ne parla.

Se Massa avesse fischiato quel fallo magari sarebbe stato tutto bloccato, nemmeno si sarebbe arrivati al tocco da terra di Juan Jesus ed il fuorigioco del francese che ha fatto annullare il gol di Kessie. Il fallo di Giroud su Juan Jesus è netto, ma nessuno lo vuole vedere. In questo momento sembra ci sia la volontà di dover andare contro il Napoli, o magari santificare il Milan. Resta, invece, la grande prestazione degli uomini di Spalletti a Milano, che ha scatenato la gioa dei tifosi azzurri. Gioia tramutata in cori a squarciagola intonati all’esterno di San Siro, mentre in tv andava in onda la difesa d’ufficio al Milan di Stefano Pioli.