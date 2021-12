Pioli sbotta: “Gol annullato al Milan, errore gravissimo. L’ho visto, non mi interessa nulla”

Stefano Pioli al termine di Milan-Napoli contesta duramente la decisione dell’arbitro Massa sul gol annullato Kessie.Secondo il tecnico rossonero non c’erano i presupposti per annullare la rete di Kessie che avrebbe dato il pareggio ai rossoneri. Pioli dice: “L’arbitro spiegando ha fatto riferimento al gol annullato durante Atalanta-Milan, ma non mi interessa nulla. Ho visto tutto, in quel caso Palomino ha cercato di intervenire ed ha procurato un danno al difensore. Nel nostro caso Giroud è a terra e non fa niente per intervenire sul pallone e contrastare Juan Jesus. L’arbitro Massa ha deciso di annullare il gol di Kessie, ma ha sbagliato”.

È una sentenza quella di Pioli. A fine partita anche Dazn ha cercato di fare chiarezza sul gol annullato al Milan. Un episodio che ha scatenato la furia sui social dei tifosi rossoneri contro il Napoli. Intanto Pioli ha commentato anche la partita con il Napoli ed ha detto: “I numeri mentano. La prestazione è stata positiva, abbiamo fatto una grande prova, in termini di intensità e voglia. Abbiamo subito un gol balordo, ci siamo fatti sorprendere ed è un peccato. In questo momento non siamo al top, ma in ogni caso la squadra non meritava la sconfitta”.