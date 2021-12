Moviola Milan-Napoli: annullato goal a Kessie, Giroud in fuorigioco: Arriva il verdetto di DAZN

Milan-Napoli è stata generalmente una gara tranquilla: nessun episodio dubbio, almeno fino al 90′, quando succede praticamente di tutto.

C’è un lancio su cui Giroud fa da torre per l’intervento di Kalulu che entra in aera, spinge la sfera e cade: ne segue una serie di rimpalli che favorisce Kessie che calcia e insacca per il pareggio dei rossoneri.

I giocatori esultano e vengono raggiunti da Pioli, soddisfatto per il pari: ritornati a centrocampo, però, l’arbitro Massa viene richiamato al VAR per un presunto fuorigioco.

MILAN-NAPOLI: LA MOVIOLA DI DAZN

Cosa è accaduto, ricostruendo la dinamica: al momento del tocco di Kalulu, Giroud si trovava a terra, caduto dopo la torre di testa.

Il tocco del difensore del Milan raggiunge la posizione del francese, pur non toccandolo: per Massa questo basta per attivare il fuorigioco. Giroud è, infatti, oltre la linea dei difensori (fuorigioco di posizione), ma la situazione rimane dubbia: non accenna a un movimento e non poteva togliersi di mezzo.

Stando all’interpretazione del direttore di gara, pur immobile ha partecipato attivamente all’azione. Un episodio destinato a far discutere nelle ore successive alla gara e che porta all’annullamento della rete del momentaneo pareggio del Milan.