Il Napoli sbanca San Siro: Elmas regala i tre punti a Spalletti

Milan-Napoli 0-1. Gli azzurri sbancano San Siro grazie ad un gol di Elmas. annullato per fuorigioco un gol ai rossoneri.

Il Napoli batte di misura il Milan grazie alla rete realizzata da Elmas che regala i tre punti e il secondo posto a Spalletti. Rossoneri senza Theo Hernandez, Spalletti lancia ancora Elmas, autore di una partita sontuosa. Posta in palio davvero molto alta per Milan e Napoli che vogliono restare in corsa per lo scudetto, soprattutto gli azzurri che entrano in campo con la voglia di vincere per non perdere il treno per il titolo in Serie A.

Entrambe le squadre contavano molte assenze, molto pesanti quelle del Napoli con cinque titolari assenti: Insigne, Koulibaly, Osimhen, Fabian Ruiz e Mario Rui. Spalletti recupera almeno Lobotka, che non partirà titolare. Ounas è convocato nonostante la rapina, ma resta in panchina. In attacco spazio ad Elmas, con Politano che va in panchina. Difesa forzata con Di Lorenzo spostato a sinistra e Malcuit a destra, ciò significa la definitiva bocciatura per Ghoulam che non gioca titolare nemmeno quando Mario Rui è infortunato.

PARTENZA SPRINT DEGLI AZZURRI

Il Napoli parte a mille, togliendo il respiro ai rossoneri con un pressing altissimo e al 5′ raccoglie i frutti dello sprint iniziale: calcio d’angolo di Zielinski sul primo palo, Elmas anticipa Tonali e sblocca subito il punteggio.

Doccia fredda in una serata già di per sé gelida per il Milan, che prova a scuotersi col passare dei minuti e a riversarsi nella metà campo degli ospiti, senza però riuscire a costruire grosse occasioni da goal, se non un colpo di testa di Ibrahimovic, che sfiora il palo alla sinistra di Ospina, e una conclusione coraggiosa dalla lunga distanza di Florenzi.

Lo spartito anche nella ripresa è lo stesso: il Milan cerca invano di creare pericoli alla porta napoletana, gli azzurri attendono, si chiudono e ripartono. Serve una scossa, Pioli inserisce Giroud e Saelemaekers per aumentare il peso offensivo ma il Diavolo non riesce a trovare l’arma per scardinare la difesa del Napoli.

L’episodio-clou arriva a pochi minuti dalla fine: Kessié trova il goal dell’1-1, cancellato da Massa dopo un on-field review per un fuorigioco di Giroud. E’ game over per il Milan, è festa grande per il Napoli, che agguanta il secondo posto.

MILAN-NAPOLI 0-1: TABELLINO E LE PAGELLE

Marcatori: 5′ Elmas

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Florenzi 6,5 (86′ Kalulu sv), Tomori 7, Romagnoli 6,5, Ballo-Touré 5; Tonali 5,5 (77′ Bennacer sv), Kessié 5; Messias 5,5 (78′ Castilejo sv), Brahim Diaz 5 (63′ Giroud 6), Krunic 5 (63′ Saelemaekers 6); Ibrahimovic 5,5. All. Pioli 5