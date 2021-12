Milan-Napoli le formazioni ufficiali della sfida di San Siro. Rossoneri senza Theo Hernandez, Spalletti lancia ancora Elmas titolare. Posta in palio davvero molto alta per Milan e Napoli che vogliono restare in corsa per lo scudetto, soprattutto gl azzurri sono costretti a vincere per non perdere il treno per il titolo in Serie A.

Entrambe le squadre hanno molte assenze, molto pesanti quelle del Napoli con cinque titolari assenti: Insigne, Koulibaly, Osimhen, Fabian Ruiz e Mario Rui. Spalletti recupera almeno Lobotka, che non partirà titolare. Ounas è convocato nonostante la rapina, ma resta in panchina. In attacco spazio ad Elmas, con Politano che va in panchina. Difesa forzata con Di Lorenzo spostato a sinistra e Malcuit a destra, ciò significa la definitiva bocciatura per Ghoulam che non gioca titolare nemmeno quando Mario Rui è infortunato.

La formazione ufficiale del Napoli (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo; Anguissa, Demme; Lozano, Zielinski, Elmas; Petagna. Allenatore: Spalletti.

La formazione Pioli fa i conti con gli indisponibili. In porta ci va Maignan, con Florenze, Tomori e Romagnoli in difesa, mentre al posto di Hernandez gioca Ballo-Tourè. A centrocampo inamovibile Kessié e Tonali, dietro la punta Ibrahimovic giocano Messias, Diaz e Krunic. Girourd è recuperato, ma l’attaccante francese va in panchina.