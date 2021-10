Spalletti espulso da Massa: audio integrale. Il tecnico del Napoli non ci crede – VIDEO

Luciano Spalletti è stato espulso dall’arbitro Davide Massa al termine di Roma-Napoli, spunta l’audio di quanto detto dall’allenatore. Il direttore di gara Massa è molto irritato e irritabile a fine partita, tanto che decide di espellere Spalletti che dopo aver parlato cortesemente con lui lo applaude senza alcuna ironia e gli fa i complimenti. Il tecnico del Napoli avrebbe molto da protestare, visto che agli azzurri manca un calcio di rigore e l’espulsione di Abraham. Eppure Spalletti non usa parole forti, non inveisce e si comporta con cortesia. L’applauso del tecnico del Napoli è solamente per complimentarsi con l’arbitro. Nonostante tutto Spalletti viene espulso da Massa che interpreta come uno sfottò il gesto dell’applauso dell’allenatore del Napoli.

Spalletti resta totalmente incredulo quando si vede sventolare in faccia il cartellino rosso. Nell’audio integrale di Spalletti che parla a Massa si sente: “Ti ho detto bravo Davi“. Poi interviene anche Alex Meret che ha assistito completamente alla scena e dice: “Ma cosa fai Massa?“. Sono tutti increduli dinanzi a quanto accaduto, perché appare chiaro che Spalletti non voleva in alcun modo offendere il direttore di gara.

Ma la nona giornata è stata segnata da vari errori arbitrali: il più clamoroso è la differenza sulla modalità di applicazione del protocollo Var che interviene con la Juventus e non lo fa con il Napoli. Proteste si sono registrate anche a Bergamo, con Gasperini furioso con il direttore di gara che lo aveva espulso.