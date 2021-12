Il Napoli torna a sperare, prova di carattere: arriva un’indicazione di mercato per De Laurentiis

Il Napoli vince con il Milan e torna in corsa scudetto. L’Inter è campione d’Inverno con quattro punti di vantaggio sugli azzurri. Il Napoli senza cinque titolari riesce a battere il Milan grazie ad un gol messo a segno da Elmas nel primo tempo da calcio d’angolo. Grazie a quel gol il Napoli riesce a tornare al secondo posto in classifica, a pari punti con il Milan ma con lo scontro diretto a favore. Vincere in casa rossonera non era affatto scontato, nonostante le assenze nel Milan e la prova di orgoglio della squadra di Spalletti, offre positività alla formazione partenopea.

Napoli, serve un terzino

Spalletti indovina la mossa con Petagna titolare al posto di Mertens. Il centravanti ex Spal tiene alta la squadra, lotta sui palloni sporchi e offre un punto di uscita alla manovra partenopea. Sicuramente questa una mossa fondamentale di Spalletti che ha aiutato molto il Napoli, così come ha aiutato l’ingresso di Lobotka che ha preso per mano la squadra in un momento molto complicato.

Milan-Napoli, però, offre anche un altro spunto di riflessione: agli azzurri serve un esterno mancino. Ghoulam è entrato solo al minuto 84 e senza Mario Rui si è dovuto adattare Di Lorenzo come esterno mancino. Il giocatore della Nazionale però perde tantissimo quando gioca a sinistra. Non è il suo ruolo e si vede. Ora il Napoli deve decidere, se Ghoulam non può giocare nemmeno queste partite, allora è arrivato il momento di investire sul mercato. Restano comunque tre punti fondamentali per gli azzurri che ora devono chiudere il 2021 con lo Spezia al Maradona.