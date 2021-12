Ibrahimovic: “Con il Napoli c’era la data per la firma, di De Laurentiis non potevo fidarmi. Gattuso non mi voleva”

Zlatan Ibrahimovic era un calciatore del Napoli, tutto pronto per la firma l’11 dicembre 2019, poi su esonerato Carlo Ancelotti. A quel punto i piani dell’attaccante allora in Mls cambiarono radicalmente e decise di andare al Milan. Eppure Ibrahimovic ha voluto Napoli ad ogni costo, sorprendendo anche Mino Raiola. In una intervista al Corriere della Sera, Ibrahimovic svela la sua voglia di Napoli.

Il racconto di Ibrahimovic

Telefono subito a Mino: «Chiama il Napoli. Vado al Napoli».

«Il Napoli?»

«Sì, vado a giocare a Napoli.»

«Ma sei sicuro?» mi chiede lui, perplesso.

«Tu vuoi che io continui a giocare? La mia adrenalina sono i tifosi del Napoli. Vado là, a ogni partita porto allo stadio ottantamila persone e vinco lo scudetto come ai tempi di Diego. Con la vittoria del campionato italiano, li faccio impazzire tutti. Questa è la mia adrenalina.»

Parliamo con il club, trattiamo e troviamo l’accordo. Tutto fatto. Sono del Napoli. L’allenatore è Carlo Ancelotti, che conosco bene, siamo stati insieme a Parigi.

È felicissimo di ritrovarmi, ci sentiamo quasi tutti i giorni. Mi spiega come intende farmi giocare.

Insomma era praticamente tutto fatto, poi il colpo di scena che fa cambiare idea ad Ibrahimovic.