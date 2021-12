Gol Kessie, presidente Aia: “Giusto annullare, ecco il motivo”

Alfredo Trentalange presidente dell’Aia parla del gol annullato a Kessi in Milan-Napoli, ma anche di quello annullato all’Atalanta. Mentre in rete continuano ad impazzare le polemiche arriva il verdetto di Trentalange sul gol annullato al Milan contro il Napoli. Il presidente dell’Aia prende posizione anche sul gol annullato in Atalanta-Roma e dice: “Entrambe le decisioni sono giuste“.

Trentalange: “Giusto annullare il gol del Milan col Napoli”

Dopo Milan-Napoli sono state molte le versioni le contestazioni sul gol annullato a Kessie. Stefano Pioli ha protestato molto anche al termine del match, così come i tifosi rossoneri hanno riversato la loro rabbia sui social. Sulla questione è intervenuto il presidente dell’Aia che ha detto: “Su questi episodi ci sono sempre margini di discussione, il fuorigioco dice chiaramente che se un giocatore impatta sulla possibilità dell’avversario di giocare il pallone, attualmente, è fuorigioco. Nel caso di Palomino c’è un contatto e si fa fatica a dire che non c’è il fuorigioco. Poi certamente la modalità in cui si è arrivati alla decisione giusta di annullare il gol poteva essere diversa, con l’arbitro che sarebbe dovuto andare a fare una ‘on field review’. Su Milan-Napoli bisogna vedere se il calciatore in fuorigioco ha in qualche modo impattato sull’avversario e, da quello che ho visto, impatta“.

In ogni caso tutte le polemiche potrebbero essere messe a tacere facilmente. Sarebbe bastato che Massa avesse fermato il gioco per il fallo netto di Giroud su Juan Jesus, così l’azione sarebbe stata fermata ancora prima che si arrivasse al tiro di Kessie e quindi al gol annullato per fuorigioco al Milan. Eppure, nonostante tutto, nessuno sembra voler parlare di questo episodio, a cominciare da Gazzetta dello Sport che dal titolo di oggi ha cominciato una crociata pro Milan.