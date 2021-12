Classifica senza errori arbitrali XVIII Giornata: Il Napoli può lamentarsi, non il Milan

La classifica senza errori arbitrali XVIII Giornata del campionato di serie A, spicca-Napoli Milan e l’arbitraggio di Massa.

Positiva la giornata arbitrale. Qualche sbavatura disciplinare a Milano ma nel complesso sufficiente l’arbitraggio di Massa. La polemica in Pressing su una rimessa laterale è surreale. Ha ragione De Canio nel rispondere a Pioli: “Il Napoli può lamentarsi, non il Milan”. Sul piano disciplinare mancano i cartellini gialli per Tomori (duro intervento su Petagna al 29’), per Messias (trattenuta ai danni di Di Lorenzo al 30’) e Ibrahimovic (spinta a due mani ai danni di Rrahmani al 44’); appare alquanto gratuita l’ammonizione di Malcuit al 66’ per un normale contrasto di gioco con Saelemaekers. Poco prima del gol in fuorigioco invalidato al Milan, era sfuggito a Massa il fallo di Giruoud su Juan Jesus.

Classifica senza errori arbitrali XVIII Giornata

Classifica reale Classifica senza errori arbitrali Squadre Punti Squadre Punti Diff. Inter 43 Napoli 46 +7 Milan 39 Inter 39 -4 Napoli 39 Atalanta 37 Atalanta 37 Milan 35 -4 Fiorentina 31 Roma 33 +2 Juventus 31 Fiorentina 31 Roma 31 Juventus 29 -2 Lazio 28 Bologna 28 +4 Empoli 27 Empoli 28 +1 Torino 25 Lazio 28 Bologna 24 Torino 26 +1 Sassuolo 24 Sassuolo 25 +1 Verona 23 Verona 22 -1 Udinese 20 Sampdoria 21 +2 Sampdoria 19 Udinese 19 -1 Venezia 17 Venezia 14 -3 Spezia 13 Spezia 13 Genoa 10 Cagliari 10 Cagliari 10 Genoa 8 -2 Salernitana 8 Salernitana 8

