Insigne positivo al Covid 19: il comunicato ufficiale

Lorenzo Insigne è positivo al Covid 19, arriva il comunicato ufficiale della società di Aurelio De Laurentiis. Il club fa sapere che ora si attende la risposta del tampone molecolare. A questo punto la presenza del capitano del Napoli per la gara con lo Spezia è da escludere.

“Lorenzo Insigne, in seguito a dei leggeri sintomi influenzali, non ha effettuato la sessione di allenamento e si è sottoposto a un tampone antigenico con esito dubbio per cui ha successivamente effettuato un tampone molecolare di cui si attende l’esito in giornata” ha scritto il Napoli in una nota ufficiale.

Napoli: Insigne out

A questo punto Luciano Spalletti dovrà continuare a puntare su Elmas come esterno sinistro d’attacco al posto di Insigne, a meno che non si voglia rilanciare Ounas. Il macedone sta giocando molto bene e quindi è molto probabile che sia ancora Elmas a sostituire Insigne per la sfida con lo Spezia. Con la positività di Insigne al Covid 19 resta l’emergenza per Spalletti, che deve fare ancora a meno del capitano azzurro. Inoltre cresce la tensione, perché non si può mai escludere la possibilità che ci siano altri giocatori contagiati in rosa. Un momento davvero complicato per il paese e per il calcio.