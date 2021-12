Spalletti si gode Elmas, il ‘coccolo’ del mister: il suo valore aumenta a dismisura

Eljif Elmas oramai è un punto fermo del Napoli, Spalletti punta sempre su di lui fin ad ora ha giocato tutte le partite. Ventiquattro gare e tutte giocate, da titolare o da subentrato. In ogni caso Spalletti cerca sempre di aver Elmas in campo, sia quando bisogna aggredire la partita dall’inizio, sia quando è necessario recuperare o amministrare il match. Anche perché Elmas ha dimostrato di saper fare tutto. A Napoli dal 2019 ha ricoperto qualsiasi tipo di ruolo tra centrocampo e attacco, se gli fosse chiesto, ne siamo certi, si sacrificherebbe anche in difesa o in porta.

Elmas il nuovo Hamsik

Gazzetta dello Sport realizza un focus su Elmas e scrive: “Un discorso a parte merita Elmas. Perché il macedone in questa squadra ha giocato sempre, tutte le 24 gare stagionali: da titolare (12) o subentrato (12). La novità è che

a Spalletti piace il modo in cui questo 22enne si catapulta verso la porta. Sfruttandolo in varie posizioni e creando una sorta di nuovo Hamsik, e questo è un complimento importante. Il macedone in ogni gara ci mette qualcosa di suo e così facendo è diventato il secondo cannoniere della squadra dietro Osimhen (9 reti). E i suoi centri sono stati segnati così: due di testa, due di destro e altrettanti di sinistro. A dimostrazione di una certa completezza di colpi. Il coccolo di Luciano non è certo un raccomandato“.

Il valore del cartellino

Aurelio De Laurentiis può sorridere, perché finalmente quel diamante grezzo sta diventando sempre più lucente. Con esso aumenta anche il valore del cartellino del giocatore. Elmas è stato acquistato nel 2019 dal Fenerbache e secondo Tuttosport ora il prezzo di Elmas è salito a dismisura. Si parla di un valore del cartelino tra i 70 ed i 90 milioni di euro. “Troppo? Forse no, perché trattasi di un Under 23 (è nato a settembre del 1999)= tra i migliori nell’ambito dei 5 top campionati europei” conclude il quotidiano sportivo.