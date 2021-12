Tiki Taka, Cruciani contro Auriemma: “Vergognati di tifare Napoli”

Furioso scontro tra Cruciani e Auriemma durante Tiki Taka. Pomo della discordia il gol annullato a Kessie durante Milan-Napoli.

SCONTRO FURIOSO TRA CRUCIANI E AURIEMMA

Il gol annullato al Milan è stata la scintilla per l’ennesimo scontro tra Cruciani e Auriemma durante Tiki Taka. Il conduttore de La Zanzara su radio 24 questa volta ci va giù pesante. Immediata la risposta del giornalista napoletano.

Nel corso della trasmissione si è dibattuto sull’episodio del gol annullato a Kessie. Carlo Pellegatti, storica voce del Milan ha così commentato: “Il Napoli ha controllato bene la partita, ma non ha mai tirato in porta, il Milan poco in più. Poi andiamo sull’episodio decisivo, il gol annullato è una farsa”.

Immediata la risposta di Auriemma a Pellegatti: “L’arbitro una volta tanto che si è comportato in modo corretto lo dobbiamo criticare, è stato perfetto nella decisione dell’annullamento del gol. Anzi c’era anche un fallo di Giroud su Juan Jesus prima del gol“.

Giuseppe Cruciani interviene nella discussione e inveisce contro Auriemma: “Ma smettila! Pellegatti ha ragione, non posso dire la stessa cosa di Auriemma. Quando il Napoli viene penalizzato dice che gli arbitri sono una categoria da mettere al patibolo. Episodio ridicolo, purtroppo è nel regolamento”.

Auriemma: “Fai la persona seria. Lo vorresti scrivere tu il regolamento?”.

Cruciani: “Ti faccio sfogare dopo. L’episodio di Milano fa male al calcio, il gol è regolarissimo”.

Auriemma: “Lui farnetica, ogni tanto si ammanta della capacità di dare giudizi. Sei fuori regola tutti i giorni. Non capisci niente di calcio!”.

Cruciani: “Auriemma è un tifoso fazioso del Napoli, dobbiamo partire da questo presupposto, ogni cosa che dice è condizionata”.

Auriemma: “Sei un fuorilegge da tutta la vita!”.

Cruciani ribadisce: “Ti vergogni di essere tifoso del Napoli. Sei un fazioso!“.

Solo il provvidenziale intervento di Chiambretti riporta la calma in studio.