Auriemma risponde a Pellegatti: “Regalo al Napoli?, Babbo Natale è arrivato a San Siro”

Auriemma risponde a Pellegatti dopo Milan-Napoli. Il giornalista napoletano punge il collega tifoso dei rossoneri.

AURIEMMA PUNZECCHIA PELLEGATTI

Il Napoli batte il Milan grazie ad un gol di Elmas. Nono sono manchete le polemiche nel post partita a causa del gol annullato ai rossoneri. Il gol di Kessie è stato giustamente annullato per fuorigioco di Giroud, anche se Pioli è andato su tutte le furie. Stessa cosa dei tifosi rossoneri, che si sono fatti sentire sui social, contestando la direzione di gara di Massa. Anche Gazzetta dello Sport difende il Milan e contesta l’arbitro, ma non si capisce perché nessuno parla del fallo di Giroud su Juan Jesus.

La furia dei tifosi del Milan è scattata al fischio finale di Milan-Napoli. C’è chi parla apertamente di “scandalo da ufficio inchieste“. Chi invece parla di “vergogna assoluta” e addirittura si arriva a citare “Calciopoli” tirando in ballo anche il Napoli. C’è chi invece ha scritto che a “Napoli, rubare è di casa“, facendo riferimento anche alla rapina subita da Ounas. Il peggio lo ha dato Alessandro Albanese vice sindaco di Cerano, che scrive: “Questa è la mano della camorra“.

Anche Carlo Pellegati voce storica del Milan si è sfogato dopo il gol annullato ai rossoneri ”

“Incredibile gol annullato al Milan. Cosa ha visto l’arbitro Massa?! Cosa c’era? Ma dai!… Un tiro in porta, questo serviva. Periodo sfortunato per il Milan. Si sono inventati un fallo”.

“Che vergogna, il Napoli non ha mai superato la metà campo… Il Milan ha giocato un buon secondo tempo, trascinato da Alessandro Florenzi. La fortuna non ha aiutato. Il Milan aveva pareggiato, ma gli hanno tolto il gol, incredibilmente. Cosa si sono andati ad inventare… Partita frustrante, sconfitta immeritata. Non siamo mai fortunati con l’arbitro Massa: è sempre così, pazienza”.

Immediata la risposta da Napoli, il giornalista Raffaele Auriemma, sui social ha risposto per le rime a Pellegatti:

“Partita eccitante. Gli azzurri, con quei calciatori che tutti volevano buttare, hanno cambiato la storia del campionato. Con questa splendida vittoria, hanno ridato senso alla stagione. Napoli meraviglioso, stellare; con un dispendio di energie enorme, vince e scavalca due squadre in classifica, arrivando al secondo posto. Per il mio amico Pellegatti: è arrivato Babbo Natale! Caro Carlo, portati via questo regalo, portalo a casa, che noi ci teniamo i tre punti! Adesso il campionato del Napoli riprende la dimensione che aveva in precedenza, nonostante le tantissime assenze. Babbo Natale è arrivato a San Siro! Forza Napoli!” ha concluso Raffaele Auriemma, pungolando Pellegatti a fine partita.