Pagelle Juan Jesus, i quotidiani lo esaltano: “Elegante e preciso”

Juan Jesus gioca una grande partita con il Milan, le pagelle esaltano il difensore brasiliano del Napoli di Spalletti.Il difensore è stato chiamato a sostituire una colonna portante della squadra partenopea: Kalidou Koulibaly. Una missione tutt’altro che semplice per chiunque. Eppure Juan Jesus tutte le volte che è sceso in campo ha sempre fatto vedere di poterci stare nella squadra di Spalletti. C’è chi lo dava oramai per finito, invece Juan Jesus si è sempre messo a disposizione del tecnico, pronto a dare il massimo quando doveva scendere in campo.

Milan-Napoli: le pagelle di Juan Jesus

Corriere dello Sport 7 – “Nel “suo” San Siro non trema. Sarà l’aria del derby, ma di fatto è tra i migliori e azzera le incertezze. Contrasta, respinge e non si distrae: la “scommessa” che Spalletti sta vincendo”.

Gazzetta dello Sport 7 – "Attentissimo e preciso nelle chiusure. Alcune uscite sono eleganti. L'intesa con Rrahmani funziona. Il brasiliano a conti fatti è risultato un ottimo acquisto".

Juan Jesus si sta dimostrando un ottimo acquisto, nonostante sia arrivato tra molto scetticismo. Il brasiliano si fa valere in campo, ma anche fuori dal terreno di gioco. Jesus ha commentato anche il gol annullato al Milan, prendendo una posizione chiara e spiegando le motivazioni che hanno spinto l’arbitro Massa ed il Var ad annullare la rete di Kessie: “La regola è chiara, quello di Giroud è un fuorigioco attivo perché mi impedisce di intervenire al meglio. L’arbitro ha fatto bene, il regolamento va rispettato”.