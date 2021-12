Napoli-Spezia: Osimhhen carica la squadra. Bel messaggio dell’attaccante

Osimhen carica il Napoli in vista della sfida contro lo Spezia al Maradona. il nigeriano ha pubblicato un bellissimo messaggio sui social.

NAPOLI-SPEZIA: IL MESSAGGIO DI OSIMHEN

Victor Osimhen ha voglia di tornare a giocare e lo dice chiaramente, il nigeriano è pronto a tornare in campo con una maschera. Osimhen non si nasconde ed è pronto a fare di tutto per giocare. La prima tappa potrebbe essere la Coppa d’Africa.

“Io ci sarò a meno che la Nigeria decida di non convocarmi” ha scritto l’attaccante del Napoli sui social.

Dunque Osimhen dopo l’operazione a la riabilitazione è pronto a scendere in campo, questa volta con una maschera protettiva. Qualora la competizione continentale africana si dovesse svolgere regolarmente, il Napoli perderebbe l’attaccante per circa un mese. Il presidente della CAF Patrice Motsepe, ieri ha annunciato che la “Coppa d’Africa si giocherà regolarmente a partire dal 9 gennaio in Camerun”.

Osimhen non dimentica i compagni di squadra e con un messaggio pubblicato sui suoi profili social ha voluto caricare il Napoli in vista della sfida contro lo Spezia:

“In bocca al lupo raga, Napoli chiudiamo l’anno con una vittoria”.

Sicuramente Osimhen ha una volontà di ferro, lo si vede dalla voglia che ci mette nel recuperare dagli infortuni. Il nigeriano nel corso della sua carriera ha dovuto fare i conti con tanti problemi, ma prova sempre a superarli. Ora Osimhen con la maschera vuole ritornare in campo il prima possibile. Il giocatore avrebbe giocato volentieri già con lo Spezia, match in cui mancherà sicuramente Insigne.

Ma dopo l’operazione subita bisogna andarci con i piedi di piombo. Sarà l’equipe medica a decidere quando potrà tornare a giocare in una partita ufficiale. Anche perché una cosa è allenarsi a Castel Volturno, un’altra subire le sollecitazioni di una partita di Serie A, con scontri e possibili colpi sul volto anche con il pallone.