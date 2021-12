Inter pronte le uscite per prendere Insigne: il piano di Marotta

Lorenzo Insigne all’Inter è una delle possibilità del calciomercato del futuro, anche perché il giocatore non rinnova con il Napoli. Oramai sembra sempre più improbabile, quasi impossibile, che Insigne possa restare al Napoli. Le parole del suo agente sono chiare, a gennaio si comincerà a guardarsi intorno. Ma la sensazione è che già da tempo ci siano squadre interessate ad Insigne. Quella pronta a fare follie è sicuramente il Toronto, che vorrebbe fare del giocatore del Napoli una superstar della MLS.

Calciomercato: Inter su Insigne

Secondo quanto riferisce calciomercato.it in Italia il club più attento al capitano del Napoli è l’Inter. L’interessamento dei nerazzurri è concreto, tanto che per il futuro il direttore Marotta sta pensando alla manovre per accogliere Insigne all’Inter. Gagliardini e Vecino (che piace al Napoli ndr) libererebbero spazio salariale per far entrare il giocatore che ha il contratto in scadenza con il Napoli nel 2022. La manovra di mercato difficilmente si potrebbe fare a gennaio, anche se qualche voce parla anche di un clamoroso addio di Insigne durante il mercato invernale. L’Inter può comunque mettersi d’accordo con il calciatore per poi rimandare l’ufficialità a giugno, ovvero quando il contratto con il Napoli sarà scaduto. Ovviamente i nerazzurri in questo momento devono fare i conti anche con le perquisizioni della finanza, un problema che potrebbe ripercuotersi anche sul mercato.