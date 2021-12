Toronto offerta mostruosa ad Insigne: la rivelazione di AS

Il Toronto fa un’offerta clamorosa per Lorenzo Insigne, il club della MLS offre 15 milioni di euro netti a stagione. Insomma una cifra davvero enorme per il calciatore del Napoli che in Canada diventerebbe una autentica superstar, come accadde anche per Giovinco. Il Toronto milita in MLS ed è pronto a fare follie per Insigne. Fino ad ora l’agente del giocatore ha sempre smentito un’offerta del Toronto per Insigne, ma le notizie cominciano a diventare sempre più insistenti. Insigne piace pure all’Inter e la sua volontà sarebbe quella di restare al Napoli, dove però avrebbe un ingaggio nettamente inferiore. De Laurentiis vuole abbassare il tetto di ingaggi ed Insigne per restare vuole almeno che sia confermato il suo attuale stipendio. Certo che anche 4,5 milioni di euro sarebbero ‘pochi’ rispetto a quelli che mette sul piatto il club canadese.

Insigne in MLS

A queste cifre sembra veramente difficile riuscire a trattenere Insigne in Italia ed anche in Europa. Le offerte per il giocatore del Napoli non mancano, anche perché va in scadenza di contratto e quindi chi prende Insigne lo fa parametro zero. Però, fino ad ora ora nessun club europeo si è esposto tanto per Insigne. Queste cifre se le possono permettere solo i top club europei, fino ad ora nessuno ha fatto una mossa di questo tipo.

Secondo la prestigiosa testata As, invece, l’offerta del Toronto per Insigne è di 15 milioni di euro netti a stagione. Con una cifra del genere chiunque vacillerebbe ed anche Insigne ci sta facendo più di un pensiero. In tema di calciomercato c’è anche il Napoli che si sta muovendo. Per il mercato di gennaio si fa più di un nome, come quello di Gatti o di Mandava. Gli azzurri vogliono abbassare il tetto degli ingaggi e quindi pensano pure a cedere. Manolas ha un ingaggio molto alto e quindi potrebbe essere ceduto all’Olympiakos.