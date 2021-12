Infortunio Lozano, il messicano in ospedale

Infortunio grave per Hirving Lozano durante Napoli-Leicester, il giocatore è stato scolpito al volto involtontariamente. Continua ad avere problemi di infortuni il Napoli che ha dovuto giocare con il Leicester già con tanti assenti come: Anguissa, Osimhen, Koulibaly, Insigne e Fabian Ruiz. Durante la partita di Europa League c’è stato un grave infortunio anche per Lozano. Il calciatore messicano ha colpito con il volto la coscia di un avversario, senza alcuna protezione. Lozano stava rincorrendo un pallone ed a causa del terreno, reso scivoloso dalla pioggia, ha perso l’equilibrio. A quel punto Lozano ha colpito l’avversario con il volto in caduta, ma senza alcuna protezione.

Cosa si è fatto Lozano?

Lozano perdeva sangue sul terreno di gioco ed è stato subito soccorso dal dottor Canonico e dallo staff medico del Napoli. Secondo quanto riferito ad una prima impressione da Sky Lozano ha avuto un problema al dente. In ogni caso il giocatore non ha potuto lasciare il campo con le proprie gambe, ma ha avuto bisogno della barella per lasciare il terreno di gioco. L’infortunio di Lozano sarà valutato nelle prossime ore in ospedale, dato che per i traumi al volto l’attenzione diventa sempre massima. Si spera che non sia nulla di grave per l’attaccante messicano.