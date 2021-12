Napoli-Leicester: sofferenza e cuore per gli azzurri, ora i play off. Legia sbaglia rigore al 99′

Il Napoli batte il Leicester e passa il turno di Europa League da secondo in classifica, primo lo Spartak Mosca per gli scontri diretti a favore. Gli azzurri di Spalletti sono più forti delle assenze e della pioggia battente che per tutta la partita ha colpito lo stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri ora andranno a giocarsi i play off contro una terza della Champions League. Una vera beffa per il Napoli dato che il Legia Varsavia, avversaria dello Spartak Mosca, ha sbagliato il rigore al minuto 99.

Napoli-Leicester: doppietta Elmas

Il Napoli scende in campo senza Osimhen, Koulibaly, Anguissa, Fabian Ruiz, Lobotka e Insigne. Inoltre in giornata anche Politano ha avuto problemi per un virus intestinale e si è dovuto accomodare in panchina. Vigilia del match complicata a causa del cluster Covid del Leicester che si rifiutava di fare un altro giro di tamponi.

Partita complicata per gli uomini di Spalletti che però hanno il merito di andare subito in doppio vantaggio con un bellissimo gol di Ounas, titolare in Europa League e poi con Elmas, il macedone ben servito da Petagna. In totale emergenza il Napoli subisce la rimonta degli inglesi con Evans e Hall. Ma il Napoli non molla ed è più forte delle difficoltà. Trascinato da un Petagna, in formato carro armato e da Zielinski sempre più leader, così come Mario Rui, il Napoli entra in campo con la voglia di fare bene.

La pioggia battente non ferma gli azzurri che trovano il 3-2 finale grazie ad un bellissimo gol di Elmas, ben smarcato da un’azione corale degli azzurri. Più forti anche della sfortuna il Napoli che ha dovuto fare i conti anche con l’infortunio di Lozano durante la partita, il messicano è stato trasportato in ospedale, a causa di uno scontro durissimo.