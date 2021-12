Napoli-Leicester: highlights e gol

Il Napoli vince con il Leicester per 3-2 e si qualifica al turno successivo di Europa League, gli azzurri sono secondi in classifica. Si apre la fase dei play off per il Napoli che dovrà giocare contro una terza di Champions League per andare avanti nella competizione. Questo a causa degli scontri diretti a sfavore con lo Spartak Mosca, che condannano gli azzurri al secondo posto nel proprio girone. Purtroppo il Napoli è stato anche sfortunato dato che il Legia Varsavia, nell’ultima partita con lo Spartak, ha sbagliato il rigore al minuto 99. Con un pareggio dei russi, il Napoli sarebbe passato come prima del girone.

Video – i gol del Napoli col Leicester

In ogni caso c’è da festeggiare la qualificazione del Napoli al turno successivo di Europa League. Una prestazione di cuore e sofferenza da parte degli uomini di Spalletti. Il tecnico ha dovuto fare a meno di tanti calciatori, ed ha perso anche Lozano per infortunio durante la partita. Nonostante tutto il Napoli ha vinto col Leicester grazie al gol di Ounas e la doppietta di Elmas.