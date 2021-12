Napoli-Leicester: Spalletti scatenato a fine partita – VIDEO

Il Napoli batte il Leicester e Luciano Spalletti al termine del match si è abbandonato ad un tuffo di gioia sul prato del Maradona. Una grande felicità quella del tecnico azzurro che ha sempre detto di tenere tanto al passaggi del turno di Europa League. Il Napoli è passato come seconda e dovrà andare ai play off, ma resta comunque un ottimo risultato.

I gol di Elmas e Ounas consegnano la vittoria decisiva al Napoli contro il Leicester, in un girone molto complicato. Il Napoli ora potrà concentrarsi principalmente sul campionato, sperando di recuperare anche qualche calciatore. Basti pensare che col Leicester mancavano Insigne, Fabian Ruiz, Anguissa, Koulibaly, Osimhen e Lobotka. Inoltre anche Politano era debilitato a causa di un virus intestinale, che lo ha costretto in panchina. A questo si aggiunge che durante il match il Napoli ha dovuto fare a meno anche di Lozano per un grave infortunio.

Sarà anche per questo che la gioia di Spalletti alla fine della partita era tanta, enorme, tanto da meritare un tuffo sul prato bagno dalla pioggia battente.