Infortuno Lozano, da Sky: “In ospedale, si è rotto un dente”

Hirving Lozano è stato trasportato in ospedale Cardarelli a causa dell’infortunio durante Napoli-Leicester, per lui rottura di un dente. Le ultime notizie sull’infortunio di Lozano le rilancia Sky che parla di rottura di un dente per il messicano. Il giocatore durante la partita si è scontrato, fortuitamente, con Wilfred Ndidi del Leicester. Il messicano ha colpito con il volta la gamba del giocatore avversario, senza alcuna protezione. Uno scontro davvero molto duro che ha costretto il giocatore ad uscire dal campo già nel primo tempo.

Secondo quanto riferisce Sky Lozano è stato trasportato all’ospedale Cardarelli di Napoli. Il giocatore messicano ha subito la rottura di un dente, per questo motivo perdeva molto sangue sul terreno di gioco. Lozano resta in osservazione per evitare altri problemi. Anche perché il messicano già in estate ha subito un brutto infortunio che ha coinvolto anche l’occhio, quando si tratta della testa bisogna andare sempre con i piedi di piombo. Sicuramente un altro brutto colpo per Spalletti che ora dovrà verificare le condizioni di Lozano. Il tecnico del Napoli è riuscito comunque a vincere la partita col Leicester, nonostante i tanti indisponibili e l’infortunio del messicano che ha tolto una ulteriore possibilità all’allenatore azzurro, che poi ha festeggiato a modo suo a fine partita sul terreno del Maradona.