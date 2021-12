Spalletti: “Napoli, vittoria di anima e carattere. Giocare ogni tre giorni è impossibile”

Luciano Spalletti parla a Sky al termine di Napoli-Leicester, il tecnico azzurro esalta la prova dei calciatori: “Vittoria di anima e carattere“. L’allenatore a fine partita è molto soddisfatto della prova dei suoi giocatori, anche se in vantaggio di 2-0 il Napoli si è fatto prima recuperare e poi ha piazzato il sorpasso definitivo grazie ad Elmas.

Napoli-Leicester: intervista a Spalletti

“Oggi il Napoli mi ha dato grande soddisfazione, quando prendi due gol come li abbiamo presi noi, con le difficoltà che ci sono, non è facile avere una reazione così nel secondo tempo. Per superare le due reti subiti, contro una squadra così forte, ci voleva senza dubbio una reazione di carattere e personalità, i ragazzi l’hanno avuto e nella difficoltà hanno vinto la partita“.

L’allenatore del Napoli aggiunge: “Vincere questa partita con un avversario così forte, a livello Europeo non sarebbe stato facile per nessuno. Abbiamo sempre grandi pressioni addosso, perché siamo sempre chiamati a fare bene. Da questa vittoria possiamo trarre grandissima forza per il futuro“.

Spalletti ha tanti uomini indisponibili ed ora dovrà fare i conti anche l’infortunio di Lozano. Un problema in più perché tra pochi giorni si gioca con l’Empoli: “Giocare ogni tre giorni è veramente impossibile. Abbiamo avuto un problema anche con Politano, che ha avuto un virus intestinale ed era debilitato. Avrei potuto metterlo nella ripresa, ma avevo terminato le finestre per i cambi. Devo ringraziare Manolas che ha stretto i denti per giocare. Ho sostituti che non riescono a recuperare la condizioni, giocare così spesso è veramente dura, per questo faccio i complimenti ai mii ragazzi“.

Applausi per Elmas

Spalletti parla anche di Elmas autore di una doppietta col Leicester: “Eljif è una persona splendida e molto disponibile. Non è un tappabuchi, ma un giocatore che sa fare sempre cose giuste, in ogni posizione del campo“.

Poi svela un retroscena sul suo tuffo a fine partita: “Al termine del primo tempo Elmas era dispiaciuto per come andavano le cose, gli ho detto che se avesse segnato mi sarei sdraiato a terra. È successo e ho cercato di trattenermi fino all’ultimo. In ogni caso Elmas è un giocatore che fa bene ovunque“.